Yılmaz: 'Eğer eğitim bunların eline düşerse inanın geriye gideriz, çağ dışı kalırız' - ANKARA
Yılmaz: "Eğer eğitim bunların eline düşerse inanın geriye gideriz, çağ dışı kalırız" - ANKARA - AA Editör Masası - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konuşmasıANKARA - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "(CHP'nin eğitim sistemine yönelik vaatleri) Eğer eğitim bunların eline düşerse inanın geriye gideriz, çağ dışı kalırız."