Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Yılmaz: (CHP'nin eğitimde 1+8+4 vaadi) 'Bunların yaptıklarının ne bilimsel eğitim ne çağdaş eğitimle hiçbir alakası yok' - ANKARA

Yılmaz: (CHP'nin eğitimde 1+8+4 vaadi) 'Bunların yaptıklarının ne bilimsel eğitim ne çağdaş eğitimle hiçbir alakası yok' - ANKARA

Yılmaz: (CHP'nin eğitimde 1+8+4 vaadi) "Bunların yaptıklarının ne bilimsel eğitim ne çağdaş eğitimle hiçbir alakası yok" - ANKARA - AA Editör Masası - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konuşmasıANKARA - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.(9)Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "(CHP'nin 1+8+4 şeklindeki eğitim sistemi teklifi) Bilimsel eğitim, anasınıfından başlar. Hangi çocuğun güzel sanatlara yatkınlığı var, spora yatkınlığı var, yeteneği var, bunları bırakın ilköğretimi okul öncesinde eğitimde başlaması lazım. Bu ne diyor? Sırf meslek liselerini 28 Şubat zihniyetinin günümüze taşınması, hortlaması ama bunu söyleyemiyorlar."Yılmaz: "(CHP'nin eğitimde 1+8+4 vaadi) Bunların yaptıklarının ne bilimsel eğitim ne çağdaş eğitim ne de dünyanın gittiği yönle hiçbir alakası yok."

Meslek Liseleri Eğitim Sistemi Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı