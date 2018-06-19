Yılmaz: (CHP'nin eğitimde 1+8+4 vaadi) 'Bunların yaptıklarının ne bilimsel eğitim ne çağdaş eğitimle hiçbir alakası yok' - ANKARA
Yılmaz: (CHP'nin eğitimde 1+8+4 vaadi) "Bunların yaptıklarının ne bilimsel eğitim ne çağdaş eğitimle hiçbir alakası yok" - ANKARA - AA Editör Masası - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konuşmasıANKARA - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.(9)Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "(CHP'nin 1+8+4 şeklindeki eğitim sistemi teklifi) Bilimsel eğitim, anasınıfından başlar. Hangi çocuğun güzel sanatlara yatkınlığı var, spora yatkınlığı var, yeteneği var, bunları bırakın ilköğretimi okul öncesinde eğitimde başlaması lazım. Bu ne diyor? Sırf meslek liselerini 28 Şubat zihniyetinin günümüze taşınması, hortlaması ama bunu söyleyemiyorlar."Yılmaz: "(CHP'nin eğitimde 1+8+4 vaadi) Bunların yaptıklarının ne bilimsel eğitim ne çağdaş eğitim ne de dünyanın gittiği yönle hiçbir alakası yok."