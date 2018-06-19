Yılmaz: 'Bizim inancımız odur ki AK Parti 300'ün üzerinde milletvekili ile temsil edilecek'- ANKARA İzle
Yılmaz: "Bizim inancımız odur ki AK Parti 300'ün üzerinde milletvekili ile temsil edilecek" - ANKARA - AA Editör Masası - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konuşmasıANKARA - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.(1)Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Bizim inancımız odur ki AK Parti 300'ün üzerinde milletvekili ile temsil edilecek. Cumhur İttifakı yani MHP'den gelen milletvekilleriyle çok rahat bir şekilde Mecliste Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olacak, yasaları çıkartacağız diyoruz."