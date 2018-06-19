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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Yılmaz: 'Bizim inancımız odur ki AK Parti 300'ün üzerinde milletvekili ile temsil edilecek'- ANKARA

Yılmaz: 'Bizim inancımız odur ki AK Parti 300'ün üzerinde milletvekili ile temsil edilecek'- ANKARA

Yılmaz: "Bizim inancımız odur ki AK Parti 300'ün üzerinde milletvekili ile temsil edilecek" - ANKARA - AA Editör Masası - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konuşmasıANKARA - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.(1)Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Bizim inancımız odur ki AK Parti 300'ün üzerinde milletvekili ile temsil edilecek. Cumhur İttifakı yani MHP'den gelen milletvekilleriyle çok rahat bir şekilde Mecliste Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olacak, yasaları çıkartacağız diyoruz."

Salar Milletvekili 

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