Yılmaz: 'Birleştirilmiş sınıflarda eğitim, sadece Türkiye'de yapılmıyor. Fransa'da da Amerika'da da Avustralya'da da var' - ANKARA
Yılmaz: "Birleştirilmiş sınıflarda eğitim, sadece Türkiye'de yapılmıyor. Fransa'da da Amerika'da da Avustralya'da da var" - ANKARA - AA Editör Masası - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konuşmasıANKARA - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.(10)Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "(CHP'nin yeniden parlamenter sisteme döneceğiz vaadi) Milletin hata yapacağını düşünüyorlar. Milletin, doğru kimseyi seçeceğini düşünmüyorlar. Bunlar, bu milleti yetersiz görüyorlar, yani seçkinci tavır. Kendilerini bu ülkenin sahibi sanıyorlar, geri kalanı maraba. Marabanın hakkı olmaz."Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "'Köy okullarını açacağız, birleştirilmiş sınıfları kaldıracağız' diyorlar. Köy okullarında eğer siz 4 - 6 - 8 öğrenciyle eğitim yaparsanız, öğrencilerin eğitimini, sosyal gelişimini eksik bırakmış olursunuz. Birleştirilmiş sınıflarda eğitim, sadece Türkiye'de yapılmıyor. Fransa'da da Amerika'da da Avustralya'da da var."