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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Yılmaz: '25 bin öğretmeni de Eylül ayına kadar eğitim ailemizle buluşturacağız'- ANKARA

Yılmaz: '25 bin öğretmeni de Eylül ayına kadar eğitim ailemizle buluşturacağız'- ANKARA

Yılmaz: "25 bin öğretmeni de Eylül ayına kadar eğitim ailemizle buluşturacağız" - ANKARA - AA Editör Masası - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konuşmasıANKARA - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.(11)Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı biz geldiğimizde 28'di, biz bu rakamı 17'ye düşürdük. Çağdaş ülkelerdeki kriterleri yakaladık. Fransa ve İtalya'da ise öğretmen başına düşen öğrenci sayısı bizden yüksek."Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Biz geldiğimizde 688 bin öğrenci birleştirilmiş sınıflarda eğitim alırken biz bunu 165 bin 870'e düşürdük.Yılmaz: "Biz 584 binin üzerinde öğretmen ataması yaptık. Şimdi 25 bin öğretmeni de Eylül ayına kadar eğitim ailemizle buluşturacağız."

Öğretmen Ataması Öğretmen İtalya Öğrenci Sayısı 

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