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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Yılmaz: '2019 yılı sonunda eğitimin kalitesinin artırılması adına ikili eğitime Türkiye'de son vereceğiz' - ANKARA İzle

Yılmaz: '2019 yılı sonunda eğitimin kalitesinin artırılması adına ikili eğitime Türkiye'de son vereceğiz' - ANKARA İzle

Yılmaz: "2019 yılı sonunda eğitimin kalitesinin artırılması adına ikili eğitime Türkiye'de son vereceğiz" - ANKARA - AA Editör Masası - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konuşmasıANKARA - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.(3)Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "2019 yılı sonunda eğitimin kalitesinin artırılması adına ikili eğitime Türkiye'de son vereceğiz."

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