Yılmaz: '2019 yılı sonunda eğitimin kalitesinin artırılması adına ikili eğitime Türkiye'de son vereceğiz' - ANKARA İzle
Yılmaz: "2019 yılı sonunda eğitimin kalitesinin artırılması adına ikili eğitime Türkiye'de son vereceğiz" - ANKARA - AA Editör Masası - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konuşmasıANKARA - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.(3)Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "2019 yılı sonunda eğitimin kalitesinin artırılması adına ikili eğitime Türkiye'de son vereceğiz."