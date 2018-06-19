Yılmaz: '16 yıllık dönemde en büyük reformlar eğitimde yapıldı' - ANKARA
Yılmaz: "16 yıllık dönemde en büyük reformlar eğitimde yapıldı" - ANKARA - AA Editör Masası - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konuşmasıANKARA - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.(2)Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Bu hükümet döneminde, 16 yıllık dönemde en büyük reformlar eğitimde yapıldı."Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 2002'den önce eğitime ayrılan kaynak bakımından Türkiye'nin AB ülkeleri arasında sonuncu sırada olduğunu belirtirken, şimdi ise eğitime Almanya'dan daha fazla kaynak aktardıklarını bildirdi.