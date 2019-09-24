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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Yıllardır aranan örgüt üyesi düğün salonu işletirken yakalandı

Yıllardır aranan örgüt üyesi düğün salonu işletirken yakalandı

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( İSTANBUL )- Sayısız suç işledi, sahte polis kimliğiyle hayatına devam etti, o örgüt üyesi yıllar sonra yakalandı İSTANBUL

Sahte Polis Ruhsatsız Silah Hapis Cezası Harekete Geç Dolandırıcılık 


- Hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Dev-Sol üyesi Murat Kablan, polisin yoğun çalışmaları sonucu yıllar sonra yakalandı. İşlediği sayısız suçun ardından sahte polis kimliğiyle hayatına devam ettiği öğrenilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının Ümraniye'de bir düğün salonu işlettiği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, yıllar önce polisle çatışmaya girmiş, sayısız suç işlemiş ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Dev-Sol üyesi Murat Kablan (43) isimli şahısın Ümraniye'de bir düğün salonu işlettiği ve sahte polis kimliği kullandığı yönündeki ihbarın üzerine harekete geçti. Alınan ihbarı değerlendiren ekipler, şahısı yakalamak için geniş kapsamlı teknik ve fiziki takip başlattı. Çalışmalar neticesinde yeri belirlenen Murat Kablan isimli şahıs, 22 Eylül Pazar günü saat 15.20 sıralarında Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerindeki bir mekanda oturduğu esnada ekiplerce gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahısın, terör amaçlı örgüte üye olma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, ruhsatsız silah taşıma, yağma, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi. Sahte polis kimliğiyle hayatına devam ediyordu Şahısın üzerinde yapılan aramada 1 adet "Polis Memuru", 1 adet "Emniyet Amiri" ibareli 2 adet sahte kimliğin yanı sıra, 1 adet ruhsatsız silahla birlikte silaha ait 15 adet mermi ele geçirildi. Ümraniye'de bir düğün salonu işletiyordu Hakkında kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan Dev-Sol üyesi Kablan'ın emniyet güçlerince arandığı yıllar boyunca Ümraniye'de bulunan bir düğün salonunu işlettiği öğrenildi. Murat Kablan, emniyetteki işlemlerinin ardından savcı talimatıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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