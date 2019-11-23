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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yıllarca faytona koşulan atlar şimdi kuş sütüyle besleniyor İzle

Yıllarca faytona koşulan atlar şimdi kuş sütüyle besleniyor İzle

ATLARIN ÖĞRENCİLER TARAFINDAN GEZDİRİLMESİ

Rehabilitasyon Ziyaretçiler Emeklilik Öğrenciler Baharlar 

-ATLARDAN GÖRÜNTÜ
-ATLARIN REHABİLİTASYON SÜRECİNİ YÖNETEN ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ SERCAN KORAY YENDİM VE SONER DEMİR İLE RÖP.
-MYO MÜDÜRÜ PROF. DR. TÜREL ÖZKUL İLE RÖP.

( BURSA -ÖZEL)- Emekli olan fayton atları üniversitede çocukların ilgi odağı oldu BURSA

- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin fayton işletmeciliğine son vermesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi’ne (BUÜ) hibe edilen ‘Parissien ve Lillo’ isimli atlar, adeta ikinci baharlarını yaşamaya başladı.
İzmir’de 1 Mayıs 2019’dan itibaren sona eren fayton taşımacılığında yıllarca çalıştırılan 2 at, BUÜ Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu’na gönderildi. Burada emekliliklerini yaşamaya başlayan Parissien ve Lillo isimli Haflinger ırkı atlar, okulun öğretim görevlileri Sercan Koray Yendim ve Soner Demir nezaretinde rehabilitasyon sürecine alındı. Süreci başarı ile tamamlayan Parissien ve Lillo, meslek yüksekokulunu ziyaret eden çocukların ilgi odağı haline geldi. Atlara gerekli biniş eğitimleri verilerek Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile temel binicilik eğitimlerine başladıklarını söyleyen MYO Müdürü Prof. Dr. Türel Özkul, “Parissien ve Lillo, eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek vermenin yanında okulumuzu ziyaret eden çocuklarla da sevgi dolu, sıcak ilişkiler kuruyor. Burada adeta ikinci baharlarını yaşıyorlar. Akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve ziyaretçilerimizle güzel bir diyalog sürecindeler. Okulumuzda hem eğitimlerimize katkı sağlıyorlar hem de geri kalan ömürlerini çok daha iyi şartlarda ve sevgi dolu geçiriyorlar” dedi.

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