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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yıllara meydan okuyan şemsiye tamircisi

Yıllara meydan okuyan şemsiye tamircisi

Dursun Yıldız'ın dükkan görüntüleri

Bild Naat Irak 

-şemsiyelerden görüntü
-röportaj
-detaylar

( SAMSUN ) SAMSUN

- 70 seneyi aşkın bir süredir şemsiye tamirciliği yapan Dursun Yıldız, "Her şeyi heves ederek yaptım. Bu yaşıma kadar zanaat öğrenmek için çok çalıştım” dedi.
Samsun Bedesten Çarşısı'nda esnaf olan 90 yaşındaki Dursun Yıldız, 70 seneyi aşkın bir süredir şemsiye tamir ediyor. Mesleğini ilk günkü heyecanla yaptığını söyleyen Dursun Yıldız, “İlk olarak meslek hayatıma terzilik yaparak başladım. Çıraklık yapmadım ancak zanaat öğrenmek için gece gündüz durmadan çalıştım. Bu zamana kadar gelebildim. Ömrüm el verdiği sürece ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.
“Çırak yetişmiyor” Şemsiye tamirciliği mesleğinin yok olduğunu ifade eden Yıldız, "Gençlere önerim gençliğinin kıymetini bilsinler. Çok çalışsınlar. İnsanlar günümüzde böyle bir meslek ile geçimini sağlayamazlar. Ben günde ortalama 5 şemsiye tamir ediyorum. Ama işimi hevesle yapıyorum. Kazanç az olduğu için gençler bu mesleği tercih etmiyor. Hal böyle olunca da çırak yetişmiyor” şekilde konuştu.

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