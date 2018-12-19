Yıllar önce sular altında kalan köyleri ortaya çıktı - DİYARBAKIR
- Yıllar önce sular altında kalan köyleri ortaya çıktı - Eğil Baraj suyunun çekilmesinden görüntü - Baraj suyunun çekilmesiyle birlikte türbe, tarihi cami'nin su yüzüne çıkması - Medresenin ve mezarlıkların su yüzüne çıkması - Vatandaşların evlerinin kalıntılarını görmeye gelmesi - Vatandaşların su altında bıraktıkları yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua etmeleri - Vatandaşlardan Abdurrahman Kılıç ile röportaj - Vatandaşlardan Mehmet İnci ile röportajBaraj suyunun çekilmesiyle ortaya çıkan türbe ve mezarlarını ziyaret ettiler - Diyarbakır 'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nda açılan kapaklardan birinin kopması sonucu su seviyesinin düşmesiyle geçmişte su altında kalan Çarıkören Mahallesi'ndeki ev kalıntıları, Kur'an - ı Kerim'de geçen 25 peygamberden biri olan Elyesa peygamberlerin kabrinin taşınmadan önce bulunduğu türbe, tarihi cami ve medrese ile mezarlar gün yüzüne çıktı - Vatandaşlardan Abdurrahman Kılıç: " Çocukluğum burada geçtiği için evimi görünce duygulandım, her şeyi hatırlıyorum. Birçok kişi mezarlarını buradan taşıdı fakat biz taşımadık. Benim nenemin ve dedemin mezarları burada" - Mehmet İnci: "Suların çekilmesiyle birlikte buradaki Elyasa peygamberin türbesi gün yüzüne çıktı. insanlarımız gelip buradaki tarihi görsünler burada çok sayıda tarihi kalıntı var"DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nda açılan kapaklardan birinin kopması sonucu su seviyesinin düşmesiyle geçmişte su altında kalan Çarıkören Mahallesi'ndeki ev kalıntıları, Kur'an - ı Kerim'de geçen 25 peygamberden biri olan Elyesa peygamberlerin kabrinin taşınmadan önce bulunduğu türbe, tarihi cami ve medrese ile mezarlar gün yüzüne çıktı.Dicle Nehri üzerinde Dipni ve Maden çaylarının birleştiği noktada sulama, içme suyu ve enerji amaçlı inşa edilen ve 1997'de su tutma işlemine başlanan Dicle Barajı'nda, aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için 4 gün önce açılan kapaklardan biri kopmuştu.Baraj gölündeki su seviyesinin 10 metreye aşkın düşmesiyle su altında kalan bazı yerleşim yerleri ortaya çıktı.Suyun çekilmesiyle Çarıkören (Tekke) Mahallesi'ndeki ev kalıntıları, ziyaret tepesine taşınmadan önce Elyesa peygamberlerin kabrinin bulunduğu türbe, tarihi cami ve medrese ile mezarlar gün yüzüne çıktı.Bazı vatandaşlar, evlerinin kalıntılarını görmeye gelmenin yanı sıra su altında bıraktıkları yakınlarının mezarlarını da ziyaret ederek, dua etti.Ev kalıntılarını ve yakınlarının mezarlarını ziyarete gelen vatandaşlardan 53 yaşındaki Abdurrahman Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğunun geçtiği köyde baraj sularının yükselmesiyle ilçe merkezine taşındıklarını söyledi.
Köylerinde o dönemde 78 hane bulunduğunu ve hepsinin akraba olduğunu ifade eden Kılıç, "O dönemde geçimimizi Dicle Nehir'i kenarında bulunan sebze bahçelerinden ve meyve bahçelerinden yapardık." dedi. Köylerinin 20 yılı aşkındır su altında olduğunu ve ilk defa suyun bu derecede geri çekildiğini belirten Kılıç, şöyle devam etti:"Köy ortaya çıkınca sadece ben değil bütün ailemiz evi görmeye geldi. Benim kız kardeşim evin kalıntısından kalan taşın üzerinde oturup ağladı. Çocuklarım da geldi. gördü onlar burada doğmamıştı ama onlara anlatmıştık, onlar da gelip gördü. Köyümüzü görünce çok sevindik. Su Birkaç metre daha düşseydi iyi olurdu köyün tamamı daha çıkmamış, altı metre daha su çekilseydi köy tamamen ortaya çıkardı. Çocukluğum burada geçtiği için evimi görünce duygulandım, her şeyi hatırlıyorum. Birçok kişi mezarlarını buradan taşıdı fakat biz taşımadık. Benim nenemin ve dedemin mezarları burada. Bayramlarda vatandaşlar yakınlarının mezarlarına giderdi biz baraj gölünün yanına gelir dedemiz ve nenemiz buradadır diye fatiha okurduk. Şimdi de su çekilince geldik mezarlarını gördük çocuklarımıza da gösterdik, dua ettik."Aynı mahallede yaşayan 36 yaşındaki Mehmet İnci de Elyesa peygamberlerin naaşının Ziyaret Tepesi'ne taşınmadan önce köyde bulunduğunu belirtti. Su çekilmesiyle eski türbe, tarihi medrese, cami, tarihi mezarlar ve vatandaşların mezarlarının ortaya çıktığını işaret eden İnci, "Suyun geri çekilmesiyle birlikte buradaki manevi değerler gün yüzüne çıkmış oldu. İlk defa bu kadar su çekildi. İnsanlarımız bu maneviyatlarımızı görsünler. caminin yan tarafında Elyesa peygamberlerin türbesi var, türbenin sağında kalan kısmı da camidir. Suların çekilmesiyle birlikte buradaki Elyesa peygamberlerin türbesi gün yüzüne çıktı. insanlarımız gelip buradaki tarihi görsünler burada çok sayıda tarihi kalıntı var." ifadelerini kullandı.