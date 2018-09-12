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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yılkı atlarını belediye özgürlüğüne kavuşturdu - AKSARAY

Yılkı atlarını belediye özgürlüğüne kavuşturdu - AKSARAY

- Aksaray Belediyesi Ulaşım Hizmetleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri'nin at arabasını takip etmesi - Zabıta Müdürlüğü ekipleri'nin at arabası sahibi ile görüşmesi - Zabıta Müdürlüğü ekipleri'nin yılkı atlarını satın alması - Zabıta Müdürlüğü ekipleri'nin at arabalarının parçalaması - Yılki atlarının tırlara bindirilmesi - Yılki atlarının Hasandağı'na bırakılmasıYılkı atlarını belediye özgürlüğüne kavuşturdu - Evcilleştirilip ağır işlerde ve sağlıksız koşullarda kullanıldığı tespit edilen yaklaşık 250 yılkı atı, Aksaray Belediyesi tarafından satın alınarak yeniden Hasandağı'ndaki doğal yaşam alanlarına salıverildi - Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı: - "İnsanlar bu hayvanları yakalayarak ehlileştiriyorlar ancak son zamanlarda yaptığımız tespitlerde bu atların özellikle Sanayi Mahallesi’nde tuğla taşımacılığı gibi ağır işlerde kullanıldığını gördük" - "Bu hayvanları satın alma yoluyla sorunu çözdük. Yaklaşık 250 atı ilimiz sınırları içinde bulunan Hasandağı’nın zirvesinde diğer yılkı atlarının yanına bıraktık"AKSARAY (AA) - OĞUZHAN DEMİRAY - Aksaray’da, evcilleştirildikten sonra ağır işlerde ve sağlıksız koşullarda kullanıldığı tespit edilen yaklaşık 250 yılkı atı, Aksaray Belediyesi tarafından satın alınarak Hasandağı'nda doğaya salıverildi.
Belediye, kentte bir süreden beri kullanılan yılkı atlarının yeniden doğal yaşam alanlarına gönderilmesi için çalışma başlattı. Gerek ağır işlerde çalıştırılması gerekse trafikte tehlike oluşturması nedeniyle vatandaşların da şikayeti üzerine harekete geçen Aksaray Belediyesi Ulaşım Hizmetleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında at arabalarını topladı.Toplanan atlar, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’nın talimatıyla sahiplerinden satın alınarak, Hasandağı’nın zirvesinde bulunan doğal yaşam alanlarına bırakıldı.Yaklaşık 250 yılkı atı, bu çalışma sayesinde özgürlüğüne kavuştu. - Ağır işlerde kullanılıyorduAksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hasandağı'nda çok sayıda yılkı atının doğada yaşadığını söyledi.

Zaman zaman bölge insanı tarafından yakalanan bu atların günlük işlerde kullanıldığını belirten Yazgı, şöyle konuştu:"İnsanlar bu hayvanları yakalayarak ehlileştiriyorlar (evcilleştirmek) ancak son zamanlarda yaptığımız tespitlerde bu atların özellikle Sanayi Mahallesi’nde tuğla taşımacılığı gibi ağır işlerde kullanıldığını gördük. Zaman zaman Heybeliada’da faytonlarda gördüğümüz örneklerde olduğu gibi, istenmeyen görüntüler de yaşanıyordu. Sağlıksız koşullarda çalıştırıldıklarını görünce harekete geçtik ve tekrar özgürlüklerine kavuşturmaya karar verdik." - Trafiği olumsuz etkiliyorlardıYazgı, yılkı atlarının aynı zamanda şehir merkezinde de kullanıldığını, bu durumun kent içi trafiğinde tehlikeli durumlara neden olabildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:"Bu konuda çok fazla şikayet alıyorduk. Atların toplanması için vatandaşlarımızla yaptığımız müzakerelerden önce sonuç alamadık. Sonra bu hayvanları satın alma yoluyla sorunu çözdük. Yaklaşık 250 atı ilimiz sınırları içinde bulunan Hasandağı’nın zirvesinde, diğer yılkı atlarının yanına bıraktık. Şimdi Aksaray’da ehlileştirilmiş yılkı atı kalmadı. Bu sorunu kökünden çözmüş olduk."

Özgürlük Akalan Muhabir Müzakere Harekete Geç 

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