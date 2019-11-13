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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yılkı atları doğal ortamlarında böyle görüntülendi İzle

Yılkı atları doğal ortamlarında böyle görüntülendi İzle

Su ihtiyaçlarını karşılamaya gelen atlardan detaylar

Kamera Güneşli Hava Güneşli Yağan 

-Koşan atlardan detaylar
-Su içen atlardan detaylar
-Atların koşarak uzaklaşması detaylar
-Yiyecek arayan atlardan detay görüntüler
-Yerde yuvarlanarak oynayan attan detaylar
-Atlardan detay görüntüler

( KARS ) KARS

- Kars’ta geçtiğimiz günlerde yağan ve güneşli hava ile birlikte eriyen karın ardından yılkı atları da yiyecek bulmak için yerleşim yerlerinin yakınına kadar geldi. Gruplar halinde gezen yılkı atları doğal ortamlarında kameralara yansıdı. Dikme Köyü’nün yakınlarından geçen Kars Çayı etrafında yiyecek arayan yılkı atları su ihtiyacını da çaydan karşılıyor. Vatandaşların hareketlerinden rahatsız olan atlar koşarak bölgeden uzaklaşıyor. İnsanların kendilerini rahatsız etmediği yerlerde ise güneşin tadını çıkaran atlar yerde yuvarlanarak oyun oynuyor. Dikme Köyü mevkinde sürüler halinde gezen yılkı atları, geceleri de bölgede geçiriyor.
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