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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
YILIN OLAYLARI 2018 - TEMMUZ (4) Video

YILIN OLAYLARI 2018 - TEMMUZ (4) Video

657. TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ'NDE BAŞPEHLİVANLIĞI ORHAN OKULU KAZANDI (15.07.2018) - Kırkpınar güreş meydanından görüntüler - Güreş müsabakalarından detaylar - İzleyici detayları - Orhan Okulu'nun final maçından görüntüler - Sevinç görüntüleri - Orhan Okulu'nun altın kemerini ve kupasını almasıDERA'DAN ZORUNLU TAHLİYELER BAŞLADI (16.07.2018) - Suriye rejiminin Dera'ya yönelik bombalı saldırılarından görüntüler - Yıkılan binalardan görüntüler - Dera'nın havadan görüntüsü - Deralıların tahliyesinden görüntüler - Deralıların yaşadığı çadırlardan görüntülerOHAL SONA ERDİ (19.07.2018) - Binali Yıldırım'ın AA Editör Masası'nda açıklaması - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklaması - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklaması - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklaması - OHAL'in kalkmasıyla eski CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın sakallarını kestirmesiMESUT ÖZİL ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NI BIRAKTI (22.07.2018) - Mesut Özil'in Alman Milli Takımı antrenmanında görüntüleri (arşiv) - Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan tarafından Mesut Özil'İn kabul edilmesi - Mesut Özil'e destek gösterileri - Osman Aşkın Bak'ın açıklaması2018 yılının Temmuz ayında Orhan Okulu'nun başpehlivan olduğu Kırkpınar güreşleri, Dera'dan zorunlu tahliyeler, OHAL'ın sona ermesi ve Mesut Özil'in Almanya Milli Takımını bırakma kararından oluşan görüntüler

Bombalı Saldırı Başpehlivan Güreş Altın Kemer Saldırı 

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