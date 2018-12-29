YILIN OLAYLARI 2018 - TEMMUZ (4) Video

657. TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ'NDE BAŞPEHLİVANLIĞI ORHAN OKULU KAZANDI (15.07.2018) - Kırkpınar güreş meydanından görüntüler - Güreş müsabakalarından detaylar - İzleyici detayları - Orhan Okulu'nun final maçından görüntüler - Sevinç görüntüleri - Orhan Okulu'nun altın kemerini ve kupasını almasıDERA'DAN ZORUNLU TAHLİYELER BAŞLADI (16.07.2018) - Suriye rejiminin Dera'ya yönelik bombalı saldırılarından görüntüler - Yıkılan binalardan görüntüler - Dera'nın havadan görüntüsü - Deralıların tahliyesinden görüntüler - Deralıların yaşadığı çadırlardan görüntülerOHAL SONA ERDİ (19.07.2018) - Binali Yıldırım'ın AA Editör Masası'nda açıklaması - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklaması - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklaması - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklaması - OHAL'in kalkmasıyla eski CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın sakallarını kestirmesiMESUT ÖZİL ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NI BIRAKTI (22.07.2018) - Mesut Özil'in Alman Milli Takımı antrenmanında görüntüleri (arşiv) - Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan tarafından Mesut Özil'İn kabul edilmesi - Mesut Özil'e destek gösterileri - Osman Aşkın Bak'ın açıklaması2018 yılının Temmuz ayında Orhan Okulu'nun başpehlivan olduğu Kırkpınar güreşleri, Dera'dan zorunlu tahliyeler, OHAL'ın sona ermesi ve Mesut Özil'in Almanya Milli Takımını bırakma kararından oluşan görüntüler