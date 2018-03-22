Yılın öğretmeninden uçan balonlu etkinlik

-Öğrencilerin ve kurum amirlerinin halay çekmesi detay

-Balonların gökyüzüne bırakılması detay

-Öğretmen Kübra Akıncı röp

-Öğrenciden röp



( BİNGÖL ) - Örnek öğretmenden, uçan balonlu etkinlik- Yılın öğretmeni seçilen Kübra Akınca, yeni bir çalışma ile hem öğrencilerin uçan balon merakını giderdi hemde olumsuz davranışlarını gökyüzüne bıraktıkları farklı bir etkinlik yaptı BİNGÖL



- Bakanlık tarafından yılın öğretmeni seçilen Kübra Akıncı, örnek bir çalışmaya daha imza atarak öğrencilerinin televizyonda gördükleri uçan balonları ders kapsamında hazırladı ve olumsuz davranışlarını söyleyerek onları gök yüzüne bıraktı. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde öğrencilerin evlerine giderek gönüllü bir şekilde sınavlara hazırlayan ve birçok benzer çalışmayla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yılın öğretmeni seçilen Kübra Akıncı örnek bir çalışma daha yaptı. Şehit Tarık Aydemir Yatılı Bölge Okulu Fen Bilimleri öğretmeni Kübra Akıncı, bu kez öğrencilerin televizyonda gördüğü ve merak ettiği uçan balonları ders kapsamında hazırlayarak onlarla gökyüzüne bıraktı. Balonları bırakırken her öğrenci, terk etmeye söz verdiği olumsuz davranışı söyleyerek bırakmaya söz verdi. Öğrencilerinin daha önce televizyon kanallarında gördükleri uçan balonları merak ettiğini belirten Kübra Akıncı, “Fen Bilimleri dersi kapsamında öğrencilerin daha önce sadece televizyonda gördükleri uçan balonlarla bizzat tanışmalarını sağladım. Okulumuzdaki 260 öğrencinin bu mutluluğa ulaşmasına vesile olduk"dedi.

Akıncı, etkinlik kapsamında öğrencilerin okul içi veya dışı olumsuz davranışlarını bir daha tekrarlamamaya söz verdiğini ve balonlarla göz yüzüne bıraktıklarını aktardı. (YA-HİV-

