Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yılın ilk bebekleri dünyaya geldi - MALATYA Video

Yılın ilk bebekleri dünyaya geldi - MALATYA Video

- Yılın ilk bebeği Azra ve annesi Gülistan Karakaya'dan görüntüler - Anne Gülistan ve baba Cumali Karakaya'nın konuşması - Kadın Doğum Uzmanı Doç Dr. Hanifi Şahin'in konuşmasıYılın ilk bebekleri dünyaya geldiMALATYA (AA) - Malatya 'da 2019 yılının ilk bebeği dünyaya geldi. Malatya Eğitim ve Araştırma Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde saat 12.07 'de 2 kilo 900 gram ağırlığında doğan bebeğe "Azra" adı verildi.
31 yaşındaki anne Gülistan Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada dördüncü çocuğunu dünyaya getirdiğini belirterek, "3 erkek oğlum vardı, bir kızım doğdu mutlu oldum. Hayırlı bir yıl bekliyoruz. Ortanca çocuğum hasta sağlığına kavuşur inşallah." şeklinde konuştu.

Bebek Allah 

loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Yılın Basın Fotoğrafları Belli OlduYılın Basın Fotoğrafları Belli Oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı