Yılın ilk bebeği dünyaya geldi - ŞANLIURFA Video

- Yeni yılın ilk bebeği Azra ve annesinden görüntü - Anne Nurşen Kavan'ın bebeğini kucağına alması - Anne Nurşen Kavan ile röportaj Şanlıurfa 'da 2020 yılının ilk bebeği Nurşen ve Ömer Kavan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen "Azra" oldu.Nurşen Kavan, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 00.00'da 4 kilo ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi.Anne Kavan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılın ilk dakikalarında ikinci çocuğunu kucağına almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Kavan, yeni yılın çocuklarına huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni etti.
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