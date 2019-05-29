'Yılın Ebesi' seçilen Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor...Çadır çadır gezip bebeklere aşılama yapıyor, aileleri bilgilendiriyor İzle

-Ebe ve hemşirelerin sağlık merkezinde hazırlanmaları

-Ambulansın çadırkente gelişi

-Çocuklara şeker vermesi

-Ebe Dilek Duru röp.

-Bebeklere aşılama yapması

-Anneleri bilgilendirmesi

-Çocukları sevmesi

-Çadırların arasında gezmelerinden detay



( ADANA ) - Adana’da görev yapan ebe Dilek Duru, tarım işçilerine yönelik yaptığı aşılama hizmetinden dolayı 'Yılın Ebesi' seçilerek başarı belgesi ile ödüllendirildi ADANA



- Adana'da merkeze 50 kilometre uzaklıktaki Karataş ilçesi Toplum Sağlığı Merkezi’nde görevli Ebe Dilek Duru, sorumluluk sahasında bulunan Suriyeli ve konargöçer tarım işçilerine yönelik başarılı saha çalışmalarıyla aşılama hizmetlerinden dolayı yılın ebesi seçildi. Duru, çadırlarda her gün yaklaşık 50 çadır gezip aşılama yaparak aileleri bilgilendiriyor. 15 yıldır ebe olarak görev yapan Dilek Duru, ‘Yılın Ebesi’ seçilmesinin ardından Ankara’ya davet edilerek başarı belgesi ile ödüllendirildi. Duru, tarım göçer işçilere ve göçmenlere hizmet verdiğini belirterek, “Onların aşılama, gebe, bebek izlemleri, yaşlı bakım hizmetleri gibi hizmetlerini biz veriyoruz. Açıkçası yılın ebesi seçildiğim için çok sevindim. ‘Demek ki çalışmalarımız görülüyor’ dedim. Adana’da Toplum Sağlığı Merkezi olarak aşılamalarda yüzde 100’ün üzerine çıkıyoruz” diye konuştu.

Günde ortalama 50 çadır geziyorGünde ortalama 50 çadır gezdiklerini ifade eden Duru, “Çadırlardaki gebelere, bebeklere, yaşlılara, hastalara hizmet veriyoruz. Aşılamalarını yapıyoruz. Bizi artık tanıyorlar ve mutlu oluyorlar. Yaptığımız hizmet onların sağlığını korumak amaçlı. Eğitim amaçlı da hizmetler yapıyoruz. Çadır bölgesi olduğundan hijyen kurallarına uyulmuyor. Ama eğitimlerle hijyen kurallarına uyulmasını sağlıyoruz. Bebek ve yaşlı bakımları öğretiyoruz. Aile planlaması ile ilgili bilgiler veriyoruz” şeklinde konuştu.

Ebe Dilek Duru, şuana kadar bölgede 5 bin 500 aşı yaptıklarının altını çizerek, “En son kızamık aşısı kampanyası yürüttük. Orada da 18 yaş altı 2 bin 500 kişiyi aşıladık. Yaklaşık olarak 600 civarı gebemiz var. Yenidoğanların topuk kanı, aşılama hizmetlerini de sürekli veriyoruz zaten” dedi.

“İnsanlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz” Dilek Duru, Sağlık Bakanlığı’nın verdiği yılın ebesi ödülü layık görülerek Ankara’ya çağrıldıklarını belirterek, “Sonrasında da cumhurbaşkanımızın verdiği iftar yemeğine davet edildik. Oraya da katıldık. Cumhurbaşkanımızla da fotoğraf çekilme şansımız oldu. Çok mutlu oldum. Bundan sonra çalışmaya devam. Çünkü insanlar mutlu oldukça bizde mutlu oluyoruz. Bir çocuğun hastalığa yakalanmaması ya da iyileşmesi bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.



