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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Yılın Düğünü Devam Ediyor: Beyonce Sahne Aldı

- Yılın Düğünü Devam Ediyor: Beyonce Sahne Aldı

düğün detayları

( YENİ DELHİ ) - Yılın düğünü devam ediyor: Beyonce sahne aldı YENİ DELHİ

Kriket Şarkıcı 


- Hindistan’ın en zengini Mukesh Ambani'nin 27 yaşındaki kızı Isha Ambani ile milyarder Ajay Piramal’ın 33 yaşındaki oğlu Anand Piramal’in düğünü devam ediyor. 5 gün boyunca sürecek düğüne birçok yıldız katılırken pop şarkıcısı Beyonce sahne aldı. Hindistan’ın en zengini Mukesh Ambani'nin 27 yaşındaki kızı Isha Ambani ile milyarder Ajay Piramal’ın 33 yaşındaki oğlu Anand Piramal’in 8 Aralık’ta başlayan düğünü devam ediyor. Çarşamba gecesi sona erecek düğüne yüzlerce film yıldızı katılırken ABD’li pop şarkıcısı Beyonce sahne aldı. Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın da katıldığı düğüne davetlilerin 100 uçakla taşındığı belirtiliyor. Bollywood yıldızları da düğündeydi Davetliler arasında Amerikan medya kuruluşu Huffington Post'un sahibi Arianna Huffington, dünyanın en zengin iş adamlarından Lakshmi Mittal ve ünlü kriketçi Sachin Tendulkar da vardı. Düğüne ünlü Bollywood yıldızlarından Aamir Khan, Shahid Kapoor ve Arjun Kapoor katılırken Bollywood’un Kralı olarak bilinen usa oyuncu Shah Rukh Khan da onur konuğu olarak katıldı.
Gelin davetlilere elleriyle servis yaptı Düğünün sahibi Mukesh Ambani ve eşi Nita, kızları Isha yaklaşı 5 bin 200 davetliye elleriyle yemek servisi yaptı. Gelin Isha’nın düğününe davet edilen evsizlere şahsen yemek servisi yapması da dikkat çekti.
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