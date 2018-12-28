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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Yıldıztepe'ye yılbaşı ilgisi - ÇANKIRI

Yıldıztepe'ye yılbaşı ilgisi - ÇANKIRI

- Yıldıztepe Kayak Merkezi'nden görüntü - Çankırı Kayak Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Emin Yelken'in konuşmasıYıldıztepe'ye yılbaşı ilgisi - Ilgaz Dağı eteklerinde bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezi'ndeki otellerde yılbaşı öncesinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştıÇANKIRI (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Yıldıztepe Kayak Merkezi'ndeki oteller, yılbaşı öncesinde yüzde 100 doluluğa ulaştı.Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan ve uzunlukları 300, 2400 ve 4500 metre olan 3 piste sahip kayak merkezi, İstanbul, Ankara, Kastamonu, Bartın, Sinop gibi pek çok kentten kayakseveri ağırlıyor.Yılbaşı tatilini Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirebiliyor. Çankırı Kayak Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Emin Yelken, AA muhabirine, 2018 - 2019 kış sezonuna dün itibarıyla başladıklarını söyledi.

Pistlerdeki kar seviyesinin 50 santimetre civarında olduğunu belirten Yelken, "Dikmen ve Samanyolu pistimiz kayakseverleri ağırlamaya hazır. Yılbaşında kayak merkezimizdeki otellerin doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı. Bölgeye olan talep artışından işletmeciler memnun." dedi.
Yelken, şunları kaydetti:"Kayak merkezimiz yerli turistlerin haricinde yabancı turistlerin de uğradığı bir mekan oldu. Pistlerimizin iyi olması, tercih edilmemizde etken. Samanyolu pistimiz yaklaşık 4500 metre. Eğitim için, yeni başlayan ve orta düzeyde kayakçılar çok rahat kayak yapabiliyor. Usta düzey kayakçılarımız için 2400 metre Dikmen pistimiz var. Bu pisti usta kayakçılar kullanıyor."Kayak merkezinin günübirlik ziyaretçiler tarafından da tercih edildiğine işaret eden Yelken, bütün kayakseverleri Yıldıztepe'ye davet etti.

Kayak Merkezi Yabancı Turist Doluluk Oranı Yerli Turist Ziyaretçiler 

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