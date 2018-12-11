Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde sezon hazırlığı - ÇANKIRI

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde sezon hazırlığı - ÇANKIRI

- Kayak odasından görüntü - Kayak malzemelerinin bakımı - Yıldıztepe kayak odası sorumlusu Mehmet Bostan'ın konuşmasıYıldıztepe Kayak Merkezi'nde sezon hazırlığı - Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Yıldıztepe'de sezon hazırlıkları sürüyor - Merkezde pist, telesiyej ve tesislerin yanı sıra kullanılan kayak malzemelerinin de bakımı yapılıyorÇANKIRI (AA) - Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Yıldıztepe'de, kayak sezonu için hazırlıklar sürüyor.Uzunlukları 300, 2 bin 400 ve 4 bin 500 metre olan 3 pistte kayak yapılan merkezde, pist, telesiyej ve tesislerin yanı sıra kullanılan kayak malzemelerinin de bakımı yapılıyor.Kar yağışının başladığı bölgede, kayak malzemesi kiralayan işletmelerde yoğunluk başladı.
Yıldıztepe kayak odası sorumlusu Mehmet Bostan, bu sene sezon için umutlu olduklarını söyledi.

Sezon için kayak malzemelerinin bakımlarını yapmaya başladıklarını belirten Bostan, "Bir an önce bakımlarımızı bitirip sezona hazır hale gelmeye çalışıyoruz. Kayak malzemelerini en iyi şekle getirip kullanıcının keyifle kaymasını sağlıyoruz." dedi.
Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne büyük yatırımlar yapıldığını ve karşılığını da almayı ümit ettiklerini ifade eden Bostan, şunları dile getirdi:"Biz de botlar ve kayakların bakımını yapıyoruz. Kayak takımlarının altında geçen seneden kalan çizikler bulunuyor. Biz de kendi özel dolgu malzemesini eriterek dolgusunu yapıyoruz, daha sonra sıcak baskısını yapıp kayakları daha iyi kayacak hale getiriyoruz. Malzemenin de içine su almaması lazım. Bu yüzden bakım önemli. Kayak için de kullanıcı için de bakım önemli."

Kayak Sezonu Umutlu 

İlgili Foto Galeriler
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı