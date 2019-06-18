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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Yıldızeli'de sağanak yağış sonrası dükkan ve evleri su bastı

Yıldızeli'de sağanak yağış sonrası dükkan ve evleri su bastı

-Su basan iş yerleri ve evler

Sağanak Yağış Bild Hasar Tespit 

--Cadde detayları

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ilçe merkezinde hayatı felç etti. İlçede öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak ile ilçe merkezi sular altında kaldı. Ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı. Caddelerden akar yağmur suları kaldırım taşlarını söktü. Yağmurun dinmesi ile ilçede hasar tespit çalışması başlatıldı. İlk tespitlere göre can kaybı veya yaralanan olmadığı bildirildi.

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