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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Yıldızdağı'nda kar kalınlığı 1 buçuk metreyi aştı

Yıldızdağı'nda kar kalınlığı 1 buçuk metreyi aştı

Tesislerden detaylar

Kar Kalınlığı Ziyaretçiler Yağan Kar Yağışı 

-Yoğun kar yağışı
-Kara gömülen araçlar
-Detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas Yıldızdağı Kayak Tesisinde kar kalınlığı 1.5 metreyi aştı.Sivas’ta etkili olan kar yağışı ile Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezi kara doydu. Türkiye’nin en gözde kayak pistlerine sahip olan tesiste kar kalınlığı 1.5 metreyi aştı. Araçlar kara gömüldü. Ulaşımda aksama yaşanmaması için tesislere ait yollar iş makineleri ile temizlenerek açık tutuldu. Bir gün önce kayağın tadını çıkartan ziyaretçiler bugün ise yağan yoğun karın keyfini sürdü. Yıldızdağı’nın il dışından gelen ziyaretçileri, keyifli ve eğlenceli günler geçirdiklerini belirtip, kayakseverleri Yıldızdağı’na davet ettiler.
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