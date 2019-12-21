Yıldız Dağı'nda nefes kesen kurtarma tatbikatı

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( SİVAS )- Sivas'ta Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Bölgesel Saha Tatbikatı düzenlendi.

Yapılan tatbikat gerçeği aratmadı. SİVAS



- Sivas'ta Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Bölgesel Saha Tatbikatı düzenlendi.

Yapılan tatbikat gerçeği aratmadı. Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ev sahipliğinde Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kahramanmaraş ve Yozgat illerinden ekiplerin katılımıyla Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinde TAMP Bölgesel Saha Tatbikatı düzenlendi.

Tatbikatta senaryo gereği dağın 2 bin 333 metre yükseklikteki zirvesinde telesiyejde mahsur kalan vatandaşların halat fırlatma yöntemi ile kurtarılması ve dağın zirvesinde mahsur kalan 33 dağcının kurtarılması canlandırıldı. Tatbikatta ayrıca çığ nedeniyle kar altında kalan 3 vatandaşın kurtarılması canlandırıldı. Tatbikata jandarma ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kızılay ve sivil toplum kuruluşları destek verdi. Tatbikatta senaryo gereği kaybolan dağcıların ailelerinin feryadı gerçeği aratmadı. Tatbikat geçiş töreni ile sona erdi. Tatbikat başarılı şekilde gerçekleşti Sivas AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci yaptığı açıklamada, 2019 yılı bölgesel TAMP saha tatbikatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini ifade ederek, " Senaryomuz gereği ilimizde hüküm süren ağır kış şartları nedeniyle ilimizin bir çok yerinde kişilerin mahsur kaldığı ve özellikle Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde dağa zirve yapmak üzere çıkan 33 dağcımızın mahsur kaldığı, telesiyejlerde insanlarımızın mahsur kaldığı ihbarı 112 acil çağrı merkezimize düşer düşmez ilimizdeki bütün potansiyel ve imkanları yönlendirdik. Olay yerine intikal ettikten sonra valimizle yaptığımız değerlendirme sonucun da durumu İç İşleri Bakanlığı Afet Acil Yönetimi Başkanlığına bildirdik. Başkanlığımızca olay Seviye 2 olarak ilan edildi. Seviye iki demek bölgesel imkanların seferber edilmesi gereken seviyedeki olay. Dolayısıyla birinci derecede destek iller olan Kayseri; Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Kahramanmaraş illerimizden yardım istendi. Bu illerimizde ilimize intikal ederek hep beraber başarılı şekilde mahsur kalan dağcılara, çığ altında kalan dağcılara ve telesiyejler de mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılarak acil durum sonlandırıldı"dedi.

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