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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yıldırımın vurduğu istinat duvarı tuzla buz oldu...Ortalık savaş alanına döndü

Yıldırımın vurduğu istinat duvarı tuzla buz oldu...Ortalık savaş alanına döndü

yıkılan duvar ve zarar gören araçtan detaylar

Sosyal Medya Canlı Yayın Yıldırım Düştü İstinat Duvarı Darmadağın 

-yıkılan duvar, telefonu tutanın anlatması, detaylar

( GAZİANTEP )- Şans eseri ölen ve yaralanan olmadı GAZİANTEP

- Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıldırım istinat duvarının üzerine düştü. Yıldırımın vurduğu istinat duvarı darmadağın oldu. Gaziantep'in Nizip ilçesinde dün gece Mevlana Mahallesi'nde bulunan istinat duvarının üzerine yıldırım düştü. Büyük bir gürültüyle düşen yıldırımın ardından istinat duvarı tuzla buz oldu. Olayın ardından panikle evlerinden çıkan mahalleli istinat duvarının yerle bir olduğu gördü. Bir genç ise olayın hemen ardından sosyal medyadan canlı yayın yaparak, takipçilerine yıldırımın düştüğü anı anlattı. Dışarıda kimsenin bulunmaması nedeniyle olayda ölen yada yaralanan olmazken istinat duvarının önünde park halinde bulunan bir araç ise maddi hasar gördü.
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