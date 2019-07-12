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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Yıldırımın isabet ettiği ekili alan yanarak kül oldu Video

Yıldırımın isabet ettiği ekili alan yanarak kül oldu Video

Yangın yerinden görüntüler

Trol 

-İtfaiyenin müdahalesi

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’da yıldırımın isabet ettiği 8,5 dönüm arpa ekili alanda yanarak kül oldu. Yangın, gece saatlerinde Erzincan’a bağlı Türkmenoğlu köyü civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yıldırımın isabet etmesi sonucu tarlada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yangın büyüdü. Erzincan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine kısa sürede ulaşarak arpa tarlasında çıkan yangını kontrol altına aldılar. Rüzgarın da şiddetini artırdığı bu sürede itfaiye ekiplerinin başarılı ve zorlu mücadelesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Alanda bulunan ve boyutları çok fazla olan ekili alanlara yangının sirayet etmesini itfaiye ekipleri engellendi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra alanda soğutma çalışması yapıldı. Yangında yaklaşık 8,5 dönüm arpa ekili alan yanarak kül oldu.
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