Yıldırımın düşme anı kamerada

- Zonguldak Alaplı ilçesinde akşama karşı kısa süreli yağan yağmurla birlikte gökyüzünde beliren şimşekler heyecan yaşattı. Alaplı ilçesinde 13 yaşındaki Miraç Eren isimli bir çocuğun evin balkonundan rast gele çekim esnasında o anları saniye saniye kaydetti. Yıldırım düşme anı saniye saniye cep telefonu tarafından kaydedilirken, ilçedeki boş bir alana düşmesi faciayı önledi.
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