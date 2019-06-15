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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yıldırımın düşme anı kamerada

Yıldırımın düşme anı kamerada

amatör kamera

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-yıldırımın düşme anı

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak Alaplı ilçesinde akşama karşı kısa süreli yağan yağmurla birlikte gökyüzünde beliren şimşekler heyecan yaşattı. Alaplı ilçesinde 13 yaşındaki Miraç Eren isimli bir çocuğun evin balkonundan rast gele çekim esnasında o anları saniye saniye kaydetti.
Yıldırım düşme anı saniye saniye cep telefonu tarafından kaydedilirken, ilçedeki boş bir alana düşmesi faciayı önledi.
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