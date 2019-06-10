Yıldırım Tigem arazisine düştü... Tigem’e ait binlerce dönüm ekili arazi kül oldu

-yanan ekili tarla

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangında binlerce dönüm ekili tarım arazisi zarar gördü. Edinilen bilgiye göre yangın, TİGEM’e bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde meydana geldi. Yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangında tarım arazileri zarar gördü. Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi konumundaki işletmenin Beyaz Kule ve Gümüşsu bölgelerinde buğday ekili alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, vatandaşların da destek verdiği yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucunda söndürüldü. Yangında binlerce dönüm ekili tarım arazisi yanarak kül oldu.

