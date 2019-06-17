Yıldırım: 'Raylı sistemin uzunluğunu 518 km'ye çıkaracağız' - İSTANBUL
Yıldırım: "Raylı sistemin uzunluğunu 518 km'ye çıkaracağız" - İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıİSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayına katıldı.
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