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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Yıldırım orman yangınına yol açtı - KAHRAMANMARAŞ

Yıldırım orman yangınına yol açtı - KAHRAMANMARAŞ

- Yangın çıkan bölgeden detaylar - Helikopterin söndürme çalışmalarından detaylarYıldırım orman yangınına yol açtı - Kahramanmaraş 'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı - Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyorKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın merkez Onikişubat ilçesinde ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesine bağlı kırsal Çınarpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 5 helikopter, 15 arazöz, 5 su tankı, 5 ilk müdahale aracı ve 100 orman işçisiyle müdahale ediyor.Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

İlk Müdahale Yıldırım Düşmesi Orman Yangını Helikopter Orman İşçisi 

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