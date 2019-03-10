Yıldırım: 'Marmaray'ın ikinci bölümü olan Gebze-Halkalı Banliyo Hattı'nı bu ayın 12'sinde açmış olacağız' - İSTANBUL İzle
Yıldırım: "Marmaray'ın ikinci bölümü olan Gebze - Halkalı Banliyo Hattı'nı bu ayın 12'sinde açmış olacağız" - İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Malatyalı İş Adamları Derneği’nin düzenlediği kahvaltı programında konuştu.
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