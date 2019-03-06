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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yıldırım: 'Küçükçekmece'de ilave 10 km bisiklet yolu yapacağız' - İSTANBUL Haberi

Yıldırım: 'Küçükçekmece'de ilave 10 km bisiklet yolu yapacağız' - İSTANBUL Haberi

Yıldırım: "Küçükçekmece'de ilave 10 km bisiklet yolu yapacağız" - İSTANBUL - Salondan görüntüler - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşmasıİSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Küçükçekmece’de vatandaşlara hitap etti.

Bisiklet Yolu Bisiklet 

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