Yıldırım: 'Küçükçekmece adeta hatları ile donatılacak' - İSTANBUL Haberi
Yıldırım: "Küçükçekmece adeta hatları ile donatılacak" - İSTANBUL - Salondan görüntüler - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşmasıİSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Küçükçekmece’de vatandaşlara hitap etti.
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