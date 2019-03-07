Yıldırım: 'Kamu borcu itibari ile ilgili bizim bir sıkıntımız yok' - İSTANBUL
Yıldırım: "Kamu borcu itibari ile ilgili bizim bir sıkıntımız yok" - İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Deniz Ticaret Odası tarafından düzenlenen Denizcilik Üstün Hizmet Beratı Takdim Töreni'ne katıldı.
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