Yıldırım, 'İstiklal meşalesi Samsun'da yakıldı' - İSTANBUL
Yıldırım, "İstiklal meşalesi Samsun'da yakıldı" - İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen "Büyük Samsunlular Buluşması" programına katıldı.
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