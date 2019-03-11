Yıldırım: 'İstanbul Türkiye'nin özetidir' - İSTANBUL
Yıldırım: " İstanbul Türkiye'nin özetidir" - İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım, MHP Bağcılar İlçe Başkanlığı önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.
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