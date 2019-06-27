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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yıldırım isabet eden minare hasar gördü - ERZURUM

Yıldırım isabet eden minare hasar gördü - ERZURUM

- Hasar gören cami minaresinden görüntü - Camiden ve cami çevresinden görüntü Erzurum 'da yıldırım isabet eden minare hasar gördüERZURUM (AA) - Erzurum 'un Olur ilçesinde bir caminin yıldırım isabet eden minaresi ve ses sistemi hasar gördü.İlçede akşam saatlerinde başlayıp etkisini artıran sağanak sırasında Merkez Mahallesi'ndeki Merkez Cami'nin minaresine yıldırım isabet etti.İmam Mustafa Kırmacı camide iken yaşanan olayda minarenin kubbesinde kısmen hasar oluştu ve kubbedeki taş parçaları bahçeye düştü.Minare ve camideki ses sisteminin de zarar gördüğü olayda şans eseri yaralanan olmadı.İmam Kırmacı'nın minareye yıldırım isabet etmesi üzerine deprem olduğunu düşünerek camiden çıktığı öğrenildi.

Deprem Kubbe Cami Minaresi 

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