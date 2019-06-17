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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını - Aile fotoğrafı - İSTANBUL

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını - Aile fotoğrafı - İSTANBUL

- Ortak yayının ardından, Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ve kızı Büşra Köylübay ile Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek ve büyük oğlu Selim İmamoğlu'nun selamlaşması - Toplu fotoğraf çekimiİSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya'nın yaptığı ortak yayına katıldı.
Ortak yayının ardından, Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ve kızı Büşra Köylübay ile Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek ve büyük oğlu Selim İmamoğlu birlikte fotoğraf verdi.

Dera Çekim 

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