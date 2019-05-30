Yıldırım, iftarda gazetecilerle buluştu - İSTANBUL
- Düzenlenen iftar programı Yıldırım, iftarda gazetecilerle buluştuİSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, medya temsilcileri ile iftarda bir araya geldi.Sütlüce'de bulunan AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen iftara, medya camiasından çok sayıda isim katıldı. Program, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
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