Yıldırım, 'Gençler Soruyor Başkan Cevaplıyor' programına katıldı - İSTANBUL
Yıldırım, "Gençler Soruyor Başkan Cevaplıyor" programına katıldı - İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın gelişi - "Gençler Soruyor Başkan Cevaplıyor" programıİSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençler Soruyor Başkan Cevaplıyor" programına katıldı.
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