Yıldırım, Fatih Sultan Mehmet Han türbesini ziyaret etti - İSTANBUL
- Binali Yıldırım'ın Fatih Sultan Mehmet Han türbesini ziyareti - Yıldırım'ın Gazi Osman Paşa türbesini ziyareti - Mezarlıkta bulunan bir kediyi sevmesi - Mezarlıkta dua etmesiİSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım, cuma namazını Fatih Camisi'nde kıldı. Yıldırım, namazın ardından Fatih Camisi avlusunda bulunan Fatih Sultan Mehmet Han ve Gazi Osman Paşa türbelerini ziyaret etti. Ardından mezarlık ziyaretinde bulunan Sayın Yıldırım, dua etti. Mezarlıkta bulunan bir kediyi de sevdi.
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