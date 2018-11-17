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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yıldırım düştü, vatandaş yaktı ama çınar ağacı 700 yıldır ayakta kalmayı başardı Haberi

Yıldırım düştü, vatandaş yaktı ama çınar ağacı 700 yıldır ayakta kalmayı başardı Haberi

Tarihi çınar ağacından detay görüntü

Asırlık Çınar Yıldırım Düştü Çınar Ağacı Piknik Alanı Hayvan 

-Vatandaşların çınar ağacını incelemeleri
-Cendeve Mahalle Muhtarı Salih Çelik ile röportaj
-Cendeve Mahallesi sakinlerinden 98 yaşındaki Ahmet Kondak ile röportaj

( ANTALYA -ÖZEL)- 7 asırlık çınar ağacı tarihe tanıklık ediyor ANTALYA

- Antalya’nın Akseki ilçesinde bulunan 700 yıllık çınar ağacı zamana direniyor. Antalya’nın Akseki ilçesi Cendeve Mahallesi Sarmaşıklı mevkii piknik alanında bulunan 700 yıllık yaşlı çınar ağacı zamana direniyor. Pikniğe gelen vatandaşlar ise yüzyıllık çınarın önünde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor Cendeve Mahallesi Muhtarı Salih Çelik, yaklaşık 700 yıllık çınar ağacının, bölgeye pikniğe gelen vatandaşlar tarafından hırpalandığını ve kovuk içerisinde yakılan ateşten ağacın büyük zarar gördüğünü söyledi.

Yaşlı Çınar ağacının Orman işletme Müdürlüğünün yapmış olduğu ölçümlerde 700 yıllık olduğunu tespit ettiklerini söyleye Çelik, "burada 300-350 yıllık daha ağaçlar var. Bu ağacın içerisine karyola atıp yatacak şekilde genişliği var. Bu ağaca yıldırım düştü. " dedi.
Bir kısmı yanan ağacın yaşamasını sağlamak için girişimlerde bulunacaklarını söyleyen Çelik, büyük özen gösterdikleri ağacın resmi olarak da koruma altına alınması için çaba sarf edeceklerini kaydetti.
Akseki’nin Cendeve Mahallesi sakinlerinden 98 yaşındaki Ahmet Kondak, gençliklerinde Sarmaşıklı mevkisindeki piknik alanında hayvan otlattıklarını ve piknik yaptıklarını anlattı. Kondak," Bu ağacın tarihi 700 yıllıktır. Ağaca önce yıldırım düştü, daha sonra ağacın kovuğuna ateş koymuşlar, ortası yandı. Öyle olmasına rağmen hala zamana direniyor dedi.

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