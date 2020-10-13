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13 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Yıldırım düştü, 3 inek telef oldu

Yıldırım düştü, 3 inek telef oldu

ineklerin ölü olarak yerde yatmasından detay

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Yıldırım Düştü Yıldırım Düşmesi Akkale 


- Çanakkale’nin Yenice ilçesinde, tarlada otlayan 4 ineğin üzerine yıldırım düştü. 3 inek telef oldu. Yenice ilçesine bağlı Kovancı köyünde ikamet eden Adem Ceylan’a ait 4 süt ineğinin saat 16.00 sıralarında tarlada otlarken üzerine yıldırım düşmesi sonucu 3 inek telef olurken, 1 tanesi sağ kurtuldu. Köyde çiftçilikle uğraşan Adem Ceylan, “5 adet süt ineğimin 4’nü tarlama otlamaları için götürmüştüm. Bir ara köye geldim. Tekrar tarlaya geldiğimde 4 ineğimden 3’nün öldüğünü gördüm 1 tanesinin de sağ olduğunu fark ettim. Çok üzüldüm ölen 3 ineğim de gebeydi” dedi.

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