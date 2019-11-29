Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk, son yolculuğuna uğurlandı

Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk, son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin evine getirilişi

Siyasi Partiler Cenaze Namazı Siyasi Parti Yıldırım Düşmesi Kız Kardeş 

-Helallik alınışı
-Şehidin mezarlığa getirilişi
-Cenaze namazı
-Şehidin yakınlarının teselli edilmesi
-Şehidin son yolculuğuna uğurlanması
-Detaylar
-şehidin fotoğrafı

( ADANA ) ADANA

- Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bin 530 rakımlı tepe üs bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk, memleketi Adana’nın Kozan ilçesinde ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.Şehit Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk’un cenazesi ilk olarak Ağlıboğaz Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi.
Burada şehidin babası Ünlen, annesi Feriha ve kız kardeşi Fatma Çabuk ile şehidin yakınlarından ve komşularından helallik alındı.Şehidin cenazesi daha sonra Kozan Şehitliğine defnedilmek üzere Mezarlık Camisi'ne getirildi.
Burada kılınan ikindi namazının ardından şehidin cenaze namazına geçildi. Cenaze namazını Adana İl Müftüsü Hasan Çınar kıldırdı.Şehidin acılı babası Ünlen Çabuk’u Adana Valisi Mahmut Demirtaş cenaze töreni boyunca teselli etmeye çalışırken, şehidin annesi Feriha ve kız kardeşi Fatma Çabuk’u ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu teselli etmeye çalıştılar.Şehidin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Kozan Garnizon Şehitliğinde son yolculuğuna uğurlandı.Cenaze törenine; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Adana 6. Mekanize Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam ile Adana milletvekilleri, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçe müftüsü Celil Karaca, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık ile çevre il ve ilçelerin kaymakam, belediye başkanları, siyasi partilerin ilçe temsilcileri ve vatandaşlar katıldılar.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı