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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yıldırım düşmesi sonucu 6 asker yaralandı Haberi

Yıldırım düşmesi sonucu 6 asker yaralandı Haberi

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( HAKKARİ ) - HAKKARİ

Hastane Geçmiş Olsun Yıldırım Düşmesi Gesi Askeri Personel 


- Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, Çukurca ilçesinde üç ayrı üs bölgesine yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 6 askeri personeli tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yavuz Öztürk ile birlikte Hakkâri Devlet Hastanesine giden Vali Akbıyık, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara ve doktorlar tarafından karşılandı. Vali Akbıyık, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 6 askeri personeli tedavi gördükleri serviste ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Akbıyık, bir süre sohbet ettiği askerlerin sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. (MSA-Y)
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