Yıldırım düşmesi sonucu 6 asker yaralandı Haberi



- Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, Çukurca ilçesinde üç ayrı üs bölgesine yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 6 askeri personeli tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yavuz Öztürk ile birlikte Hakkâri Devlet Hastanesine giden Vali Akbıyık, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara ve doktorlar tarafından karşılandı. Vali Akbıyık, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 6 askeri personeli tedavi gördükleri serviste ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Akbıyık, bir süre sohbet ettiği askerlerin sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. (MSA-Y)

