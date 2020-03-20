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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı - HATAY

Yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı - HATAY

- İneklerin bulunduğu ahır - Muhammet Baş'ın ineklerle ilgilenmesi - Muhammet Baş ile röportaj Hatay 'da yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi yaralandıHATAY (AA) - Hatay 'ın Hassa ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hafif yaralanırken, 2 inek telef oldu.İlçeye bağlı Koruhöyük Mahallesi'nde büyükbaş hayvanlarını otlatan Muhammet Baş'ın bulunduğu mevkiye yıldırım düştü.Olayda Baş yaralanırken, otlattığı ineklerden 2'si telef oldu.Hassa Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Baş, daha sonra taburcu edildi.Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Baş, AA muhabirine, sağlığının iyi olduğunu söyledi.

İki ineğini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Baş, "Saat 2,5 - 3 gibi yağmurun altında hayvanlarımı otlatıyordum. Şimşek çakmasının ardından gök gürültüsü oldu. Sanki başıma bir tonluk taş düşmüş gibi oldu. Kendimi birden yerde buldum. Etrafıma baktığımda 2 ineğimin yerde yattığını fark ettim. Bir saat sonra kendime geldim. Önce evdekileri aradım, durumdan haberdar ettim. Daha sonra da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü aradım, oradan arkadaşlar geldi. Yapılan işlemlerin ardından onların gözetiminde iş makinesi yardımıyla inekleri toprağa gömdük." diye konuştu.

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