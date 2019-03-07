Yıldırım'dan AK Parti ve MHP ilçe başkanlıkları ziyareti - İSTANBUL
- Binali Yıldırım'ın AK Parti Kadıköy ve Ataşehir İlçe Başkanlığı'nı ziyareti - Yıldırım'ın MHP Kadıköy İlçe Başkanlığı'nı ziyareti İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Kadıköy ve Ataşehir İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yıldırım ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kadıköy İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.
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