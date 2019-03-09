Yıldırım, CNR Kitap Fuarı stantlarını gezdi - İSTANBUL
- Binali Yıldırım'ın fuar stantlarını gezmesi - Bilgisayarda PubG oyunu oynamasıİSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CNR Kitap Fuarı açılışına katılan Yıldırım, açılışın ardından fuardaki stantları ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. E - oyun turnuvası programına katılan Yıldırım, bir bilgisayarın başına geçerek, bir süre oyun oynadı.
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