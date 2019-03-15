Yıldırım, çay davetini geri çevirmedi - İSTANBUL

- Pencereden uzatılan çay daveti pankartı - Ziyaretten detaylarİSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım, Seyrantepe Ulubatlı Hasan Camii'nin açılışının ardından Huzur Mahallesi sakinlerinin çay davetini geri çevirmeyerek yanlarına gitti. Yıldırım, Huzur Mahallesi sakinleri ile sohbet etti.
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